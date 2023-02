Ruba i gioielli e li rivende ai compro oro: arrestata

Ruba i gioielli e li rivende al compro oro: arrestata e messa ai domiciliari. I carabinieri di Petrignano d'Assisi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Perugia nei confronti di una donna, 46enne residente nell'assisano, accusata di furto e ricettazione.

Le indagini, spiega il procuratore Raffaele Cantone in una nota, "hanno permesso di accertare che la donna, approfittando di una relazione domestica con le vittime si era appropriata, in epoche e tempi diversi, di numerosi monili in oro quando i proprietari di casa erano assenti; successivamente, al fine di monetizzare il valore di quanto sottotratto, rivendeva gli oggetti rubati presso i vari compro oro della zona".

Il Gip, sottolinea la Procura, "esaminati gli atti e alla luce della sistematicità delle condotte dell'indagata", ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri.