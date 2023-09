Perugia, ladri forzano la porta del garage e portano via le bici elettriche

Porta del garage forzata e bici elettriche dei figli sparite. È il bilancio del raid compiuto dai ladri la notte scorsa in centro storico a Perugia.

I ladri hanno colpito a Porta Sole, come denuncia la proprietaria dell’immobile svaligiato, segnalando la sparizione di due biciclette.

I mezzi erano stati messi all’interno del fondo-garage a Porta Sole venerdì scorso dopo che i figli della denunciate le avevano utilizzate.

La mattina di domenica la signora trovava la porta del fondo danneggiata e la catena messa a chiusura della porta manomessa. Le due bici elettriche risultavano così rubate.

L’area dove si trova il fondo-garage è sotto l’occhio delle telecamere di sorveglianza del Comune di Perugia, per cui la proprietaria ha chiesto, in denuncia, di acquisire i filmati dei giorni che vanno dall’8 al 10 settembre.

La zona di Porta Sole compresa tra piazza Michelotti, via Mattioli e strade limitrofe, è da tempo oggetto di atti di vandalismo, episodi di disturbo della quiete a causa di bivacchi notturni, con i vicoli che si trasformano in latrine a cielo aperto. Il furto, così come avvenuto fa pensare a ladri che avevano visto i proprietari rimettere in garage le bici dopo l’uso e trattandosi di mezzi elettrici che hanno un certo valore, hanno pensato di impossessarsene.