Ruba portafoglio ad una signora: condannato anche per il "fastidio" della vittima nel duplicare documenti e bancomat

Un anno e 200 euro per il furto di un bancomat, dei documenti dalla borsa di una signora e del cellulare.

Un 31enne straniero è finito sotto processo per il reato di furto aggravato per essersi impossessato del portafoglio di una donna “arrecando un non lievissimo pregiudizio patrimoniale scaturente dal furto di un cellulare, la sottrazione dei documenti di identità e del bancomat determina aggravi del tutto incompatibili con il riconoscimento della predetta attenuante”.

Secondo il giudice che lo ha condannato, “in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non sia applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti”.

Da qui, appunto la condanna.