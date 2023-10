Sostituisce la foto sulla carta d'identità e poi paga scommesse per 800 euro con la carta di credito rubata

Ricettazione di una carta di credito intestata a un italiano di 61 anni e falsità materiale di una carta di identità per commettere altri reati.

È l’accusa che ha portato in tribunale un albanese di 44 anni, difeso dall’avvocato Ilario Taddei, trovato in possesso di una carta di credito e una carta d’identità risultate rubate.

L’imputato, secondo l’accusa, avrebbe preso la carta d’identità, tolto la foto dell’italiano al quale era stata rubata, e messa una sua fototessera.

Con il documento alterato, poi, si sarebbe presentato in una sala bingo per pagare giocate online del valore di 800 euro con la carta di credito rubata. E al personale che chiedeva un documento per verificare l’identità avrebbe mostrato proprio il documento contraffatto.

Scoperto e denunciato è finito davanti al giudice.