Fontivegge, scappa dai poliziotti e si lancia dall'auto in corsa: arrestato e rinchiuso in carcere

La polizia di Perugia ha arrestato un 41enne, cittadino tunisino, e denunciato una 33enne, cittadina italiana.

Tutto è cominciato nella zona di Piazza Vittorio Veneto intorno alle 3, con gli agenti che intimano l'alt a un uomo al volante di un'auto. A bordo del mezzo anche una donna. E comincia la corsa. L'uomo inchioda e scappa a tutto gas verso via Settevalli. La polizia li insegue, ma l'uomo si lancia fuori dall'auto che si schianta contro un'altra parcheggiata e scappa a piedi. Non va lontano: catturato poco dopo dalla polizia.

L'uomo, identificato come un 41enne di origini tunisine, è risultato avere a proprio carico varie condanne e numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. E, soprattutto, era gravato della misura cautelare degli arresti domiciliari.

La passeggera invece è stata identificata come una 33enne cittadina italiana, gravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. E gravata da un divieto di ritorno nel comune di Perugia.

L'auto è risultata rubata e nel veicolo è stata trovata della cocaina. Il 41enne è stato arrestato per evasione, denunciato per ricettazione e sanzionato amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale di Perugia ha disposto per il 41enne la custodia in carcere. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.