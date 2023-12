Spacciatore catturato e rinchiuso in carcere

Gli agenti della polizia di Foligno hanno arrestato un 44enne, già noto per precedenti inerenti a reati contro patrimonio, contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti. L'uomo, condannato in via definitiva a tre anni e cinque mesi di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato individuato dai poliziotti, arrestato e rinchiuso nel carcere di Spoleto per scontare la pena.