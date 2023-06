Fiamme in un'abitazione a Pretola: intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato in una abitazione di Pretola nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni le fiamme hanno interessato una rimessa in giardino, attaccata all'abitazione e il tetto dello stabile.

L'intervento dei Vigili del fuoco si è svolto in breve tempo domando le fiamme e mettendo il sicurezza l'immobile per poi svolgere gli accertamenti sulle cause scatenenti l'incendio e le condizioni dello stabile.