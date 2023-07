Prende in prestito l'auto da un amico, sparisce e fa il passaggio di proprietà: processata

“Mi presti l’auto per portare i turisti a spasso per Roma, appena posso te la compro?”, ma spariscono e fanno il passaggio di proprietà tenendosi la vettura. Uno esce dal processo con un rito alterntivo, mentre la complice finisce davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.

L’imputata, difesa dall’avvocato Sonia Giallonardo, è accusata di essersi appropriata dell’autovettura che la vittima, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Salvatore Adorisio, le aveva consegnato, “consentendogliene il temporaneo uso per lo svolgimento dell’attività di trasporto di noleggio con conducente, esercitata a Roma, in vista dell’acquisto della stessa, ovvero, in caso negativo, della restituzione dell’autovettura”.

Secondo la Procura di Perugia, avrebbe omesso di “restituire l’autovettura, nonostante i ripetuti solleciti e consentendo al trasferimento di proprietà e intestazione a suo nome della predetta autovettura”.