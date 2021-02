E' ai domiciliari perché perseguita la ex, evade: arrestato e rinchiuso in carcere

I carabinieri di San Giustino hanno arrestato un 55enne del posto per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo è stato sorpreso dai militari alla guida della sua auto in centro: arrestato

L'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, era ai domiciliari perché perseguitava l'ex moglie, minacciandola e pedinandola. Nel corso dei mesi ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie e il divieto di avvicinamento alla donna.

A causa delle numerose violazioni era stato colpito dalla misura degli arresti domiciliari. Dopo l'evasione e l'arresto, il 55enne è stato rinchiuso in carcere.