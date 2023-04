Evade dai domiciliari per andare al bar: rinchiuso in carcere

Evade dai domiciliari per andare al bar: catturato e rinchiuso in carcere. Un 46enne di Bastia Umbra, ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia e minacce ai genitori, è stato riportato dietro le sbarre su decisione del gip del tribunale di Perugia.

L'uomo, secondo la ricostruzione della Procura di Perugia, ha violato le prescrizioni dei domiciliari andando al bar di Bastiola infastidendo clienti e barista. Rintracciato dai carabinieri vicino al locale. Il giudice ha disposto la custodia in carcere.