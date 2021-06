INVIATO CITTADINO Elce, quando la pizzeria, appena aperta, chiude… per causa di forza maggiore

Elce, via Annibale Vecchi. Quando la pizzeria, appena aperta, chiude… per causa di forza maggiore. Ne avevamo annunciata l’apertura che aveva destato curiosità e interesse [INVIATO CITTADINO Elce, nuove aperture: arriva MargherEat (perugiatoday.it)]. Le cose erano partite sotto buoni auspici, ma poi il diavolo ci ha messo la coda. Ci riferiamo alla pizzeria MargherEat, condotta dal bravo pizzarolo Gennaro e da giovani collaboratori. La gente si chiede come mai non sia al momento attiva. E l’Inviato Cittadino verifica la presenza di un avviso che chiarisce la questione.

Purtroppo Gennaro è rimasto vittima di un incidente che ha bloccato l’attività appena decollata. Non c’è che da augurargli, e augurarsi, che possa rimettersi al più presto. Dando seguito all’impresa che è anche un sogno di un giovane volenteroso e competente. Auguri!