Fa inversione a pochi metri dal posto di blocco dei carabinieri: 25enne denunciato

Vede i carabinieri e fa inversione, ma i militari se ne accorgono e lo fermano. Denunciato e multato. È successo lungo la Flaminia. I carabinieri di Sigillo hanno scoperto che il 25enne guidava un'auto senza revisione con la patente sospesa a tempo indeterminato. E non è finita qui. In un barattolo nell'auto i militari hanno trovato quasi due grammi di hashish e sul sedile del passeggero una banconota arrotolata e residui di polvere bianca. Il 25enne è stato denunciato anche per il rifiuto di sottoporsi ai test antidroga e segnalato alla Prefettura come assuntore.