Denuncia il furto dell'auto rimossa dai Carabinieri con il carro attrezzi: processato

L’auto era sottoposta a fermo amministrativo perché non aveva pagato l’assicurazione, ma lui andava in giro lo stesso, finché una sera non ha trovato più la vettura e ha scoperto che era stata fatta rimuovere dai Carabinieri. Con tanto di denuncia per violazione di doveri inerenti alla custodia e sequestro del mezzo.

L’imputato, difeso dall’avvocato Michele Capocchi, era stato fermato per un controllo stradale ed era risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Oltre alla multa gli era stato imposto di parcheggiare l’auto sotto casa e di non muoverla.

Secondo l’accusa, invece, l’imputato avrebbe continuato a usare il mezzo per spostarsi in città. Finché una sera una pattuglia di Carabinieri non nota l’auto parcheggiata nel piazzale di un centro sportivo e la riconosce. Viene chiamato il carro attrezzi e rimossa.

L’imputato, quella sera, era andato a giocare a calcetto con gli amici. Era andato con la sua auto, sottoposta a fermo amministrativo. Aveva fatto la sua partita, la doccia e poi era andato verso la sua auto per tornare a casa. Trovando lo stallo vuoto aveva pensato a un furto. Aveva chiesto informazioni ai gestori del centro sportivo se qualcuno avesse visto qualcosa, se c’erano telecamere. Salvo convincersi, alla fine, di andare a sporgere denuncia, un paio di giorni dopo, proprio dai Carabinieri, attestando così di aver spostato l’auto dal parcheggio di casa. E beccandosi anche un’accusa di simulazione di reato.

I fatti sono avvenuti a Perugia nel 2015 e il procedimento, fermo ancora davanti al giudice di primo grado, si avvia verso la prescrizione.