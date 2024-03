LA DENUNCIA Mazzanti (Azione Pg) dopo sopralluogo al Palazzetto di San Marco: "Danni e scarsa manutenzione"

Riceviamo e publichiamo la nota inviatoci da un esponente del partito di Azione del leader Calenda. Ha effettuato un sovralluogo al palazzetto di San Marco elencando problemi, disagi, danni e uno stato di abbandono. Per chiunque volesse ribattere restimo a disposizione per garantire stesso spazio e stessa visibilità. Il direttore

**************************

di Lorenzo Mazzanti (Azione Pg)

"Oggi sono andato a far visita al palazzetto di San Marco, una struttura relativamente nuova ma con diversi problemi di infiltrazioni e di usura della pavimentazione. Considerate che le due società che gestiscono la struttura hanno subito una brusca interruzione delle attività tra il 2021 e il 2022, a causa del centro vaccinale che fu individuato in quest’area. I danni alla pavimentazione sono stati evidenziati ma mai risolti. Il cartongesso si è staccato ormai da diverso tempo, mettendo a repentaglio l’incolumità dei tanti bambini che vivono la struttura. Considerate che durante le ore mattutine il palazzetto viene messo a disposizione delle scuole di montegrillo e San Marco, servendo così un’area di quasi 10.000 abitanti. Di condizioni simili ce ne sono a decine nel nostro territorio comunale, si è preferito investire in poche grandi strutture (Pala Barton) ma 0 o quasi in palazzetti comunali in gestione a piccole società. Neanche le manutenzioni straordinarie sono state prese in carico dall’amministrazione e mi dispiace constatare che a metterci la faccia e i soldi sono sempre coloro che poi si fano in 4 per garantire a centinaia di ragazzi e ragazze di praticare sport in condizioni dignitose. Mi chiedo anche quale sia il progetto per il palazzetto di Rimbocchi, che già dal 2014 doveva essere ristrutturato per tornare ad essere utilizzato da scuole e associazioni sportive. Nel nostro programma affronteremo questi temi in maniera organica, dando una immagine di insieme."