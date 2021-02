Coronavirus, nuovo punto vaccini a Foligno: 12 somministrazioni all'ora nella palazzina servizi dell'aeroporto

All'inizio del prossimo mese, tra poco più di una settimana ci sarà un nuovo punto dedicato alle vaccinazioni anti-Covid a Foligno. Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Zuccarini.

“Già a partire da lunedì primo marzo - spiega il primo cittadino -, grazie all’intesa di cui mi sono fatto promotore, si attiverà una collaborazione tra l’Ente Nazionale Aviazione Civile e la Usl Umbria 2, che metterà a disposizione la nuova palazzina servizi dell’aeroporto per i prossimi sei mesi. “Un’operazione che consentirà di somministrare dodici vaccini ogni ora, in un’area comodamente raggiungibile, controllata e sicura. L’amministrazione comunale si farà carico della gestione della viabilità e delle aree parcheggio, della manutenzione stradale e di predisporre un’adeguata segnaletica".

Un lavoro di squadra che ha portato al raggiungimento dell'obiettivo: "È stata fondamentale - aggiunge Zuccarini - la disponibilità dimostrata da Silvia Ceccarelli, direttore aeroportuale regioni centro dell’Enac e dal direttore generale Alessio Quaranta. Così come proficua è stata la collaborazione col direttore generale dell’Usl Umbria 2 Massimo De Fino, Giuliana Fancelli direttrice del distretto di Foligno e l’architetto Maria Luisa Morina, dirigente del servizio patrimonio della Usl. L’aeroporto si conferma punto centrale e strategico per la vita di Foligno e dei suoi cittadini, questa è e resta una delle priorità della nostra azione amministrativa. Sono certo - conclude il sindaco - che una delle soluzioni migliori per combattere la sfida contro l’emergenza sanitaria, sia proprio quella di fare gioco di squadra”.