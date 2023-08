Ferragosto sicuro, intensificati i controlli nei luoghi di maggior attrazione turistica, aeroporto e stazioni ferroviaria

Controlli straordinari e rafforzati per il ponte di Ferragosto in tutta la provincia di Perugia, con attenzione particolare ai luoghi a forte richiamo turistico.

L’intensificazione dei servizi dedicati al ponte di Ferragosto, con l’impiego di personale di tutti i comparti della Polizia di Stato, in divisa e in borghese, sono in corso d’opera, già dalla giornata di ieri, nella zona dell’acropoli, nell’hinterland di Perugia e nel resto della provincia, sulle arterie stradali, nelle stazioni ferroviarie e presso l’aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi di Sant’Egidio e proseguiranno fino al martedì di Ferragosto, con l’obiettivo di prevenire il fenomeno dei reati predatori ed assistere i cittadini che prenderanno parte all'esodo estivo.

I controlli sono stati rafforzati anche ad Assisi e Santa Maria degli Angeli che, in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose, saranno meta particolarmente ambita da pellegrini e turisti.

Intensificati i servizi della Polizia stradale al fine di garantire la sicurezza degli spostamenti, sia lungo le principali arterie stradali che nelle vie di ingresso e uscita delle città, con particolare riferimento ai giorni di massimo flusso di veicoli.

I controlli non riguardano esclusivamente gli spostamenti su strada. Importante il monitoraggio della Polizia Ferroviaria nel controllo dei passeggeri e dei bagagli a bordo dei convogli nelle principali stazioni della provincia: Spoleto, Foligno, Assisi e Perugia.

Questo periodo di Ferragosto sarà anche l’occasione per fare un pic-nic o una passeggiata nei parchi. Proprio per questo le Volanti impiegate nel controllo del territorio dedicheranno particolare attenzione al monitoraggio dei principali parchi cittadini, delle aree verdi, dei luoghi di attrazione turistica e di aggregazione giovanile sia del capoluogo che dell’hinterland, spesso meta anche di appassionati del running e ciclisti.

I controlli, inoltre, sono intensificati anche presso lo scalo aeroportuale “San Francesco”.

Di primaria importanza risulta essere anche l’attività condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Umbria, riguardo al monitoraggio dei siti internet.

Proseguono, infine, anche i controlli organizzati dalla Polizia di Stato di Perugia nei centri storici, sia del capoluogo che della provincia, per monitorare i punti maggiormente interessati dalla “movida” nel suddetto periodo festivo.