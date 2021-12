Lutto in consiglio comunale a Perugia, il presidente Arcudi: "Siamo vicini alla nostra collega Maria Cristina Morbello"

Un grave lutto ha colpito sia il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che il consiglio comunale di Perugia: è deceduta la mamma della consigliere Maria Cristina Morbello, la signora Giuliana Diarena. Tutti i gruppi hanno manifestato il loro cordoglio attraverso il presidente del consiglio Nicola Arcudi: "A nome dell'intero Consiglio Comunale di Perugia esprimo vivo e profondo cordoglio per la scomparsa della signora Giuliana. Siamo vicini a Maria Cristina in questo momento di dolore per l'improvvisa ed irreparabile perdita della mamma. Ci stringiamo con affetto a lei ed alla sua famiglia".