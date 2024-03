Concorsopoli, la Procura chiede condanne per 23

Ventitre condanne complessive, sette assoluzioni. Tre anni e 4 mesi per l'ex assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, due anni e tre mesi per Gianpiero Bocci, due anni per Catiuscia Marini. Confermando, per entrambi, l'assoluzione dell'ipotesi di associazione a delinquere. E ancora, un anno e cinque mesi complessivi per Emilio Duca, due anni e 4 mesi totali per Maurizio Valorosi. Sono le richieste formalizzate dai pm Paolo Abbritti e Mario Formisano a conclusione della requisitoria per l'inchiesta sulla presunta gestione illecita di concorsi e assunzioni nella sanità umbra.