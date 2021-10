Comune di Perugia, i colleghi non dimenticano Alessandro, scomparso a soli 35 anni. "Una persona perbene, un esempio per tutti"

"Questa targa servisse a orientarci, a stimolare la capacità di creare intorno a noi la giusta armonia”: con queste parole il sindaco Andrea Romizi ha celebrato l'apposizione della targa in ricordo di Alessandro Fedeli, il dipendente comunale morto a soli 35 anni a causa di un male incurabile. "Mi fa pensare a quelli che considero i veri rivoluzionari: le persone miti, che, senza spingere e urlare, arrivano più lontano, che modificano il mondo lasciando qualcosa"; ha concluso Romizi.

Il giovane, che ha lavorato a Palazzo Grossi presso l’unità operativa Sistemi tecnologici, energetici e informatici, è stato ricordato dal dirigente dell’Area

Governo del territorio e Smart City, Gabriele De Micheli, e, a nome di tutti i colleghi, da Daniela Mecocci. “Al colloquio per l’assunzione ho capito che era la persona giusta per noi – ha detto il dirigente -. Sin dai primi giorni, Alessandro ha confermato l’impressione che ci aveva dato di competenza e positività e si è ambientato bene. Ci colpiva la sua capacità di ‘addomesticare’ i pc e di gestire le procedure più complicate. Riusciva sempre a mettere tutti d’accordo con i suoi modi riservati e non appariscenti”.

Per questo “abbiamo voluto collocare la targa in sua memoria in un punto così centrale di Palazzo Grossi. Qui passiamo ogni giorno e potremo ripensare ai valori della pacatezza e della serenità che Alessandro ci lascia”. Daniela Mecocci lo ha ricordato come “un collega speciale”, che “riusciva a trasmettere un’energia positiva” anche se “sapeva bene quanto la vita può metterti alla prova”. La famiglia ha ringraziato per la vicinanza manifestata e per il gesto simbolico dell’apposizione della targa, utile a ricordare quanto il figlio amasse lavorare a Palazzo Grossi.