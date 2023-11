Lite in mezzo ai viaggiatori alla stazione, colpisce l'avversario alla gola con un taglierino: arrestato

I Carabinieri di Assisi sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli per una lite tra due persone, finita con un accoltellamento e un arresto.

I due uomini si sono affrontati in mezzo ai viaggiatori in attesa del treno inizialmente con spintoni, per poi passare a pugni e calci, finché uno dei due ha tirato fuori una lametta o un taglierino, colpendo alla gola l’avversario per poi tentare di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Sanguinante e dolorante il ferito si è accasciato su una panchina ed è stato subito soccorso dai presenti tanto che nel giro di pochi minuti è arrivata una ambulanza del locale 118 che ha prestato i primi soccorsi al malcapitato, ed una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Assisi, che in pochissimo tempo ha raccolto i primi indizi individuando il feritore in un personaggio già noto alle forze dell’ordine.

Rintracciato nel giro di pochi minuti, il soggetto è stato condotto presso la caserma dei carabinieri di Santa Maria degli Angeli. Nel frattempo, per il taglio riportato alla gola, il ferito è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

I militari hanno raccolto testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere della stazione ferroviaria che, visionate immediatamente, hanno confermato lo svolgimento dei fatti e le responsabilità dell’arrestato. Entrambi sono personaggi ben conosciuti alle forze dell’ordine e si ritiene che il litigio culminato con il ferimento di uno dei due sia riconducibile a dissidi precedenti.