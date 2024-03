Coltellate fuori dalla discoteca, giovane in ospedale

Forse un regolamento di conti, forse la solita lite per futili motivi che è degenerata. Saranno le indagini dei carabinieri a stabilirlo. Quello che è certo, al momento, è che un uomo, un trentenne, è stato ferito all'addome da una coltellata. Soccorso, il ferito è stato portato prima al pronto soccorso di Città di Castello, quindi trasferito d'urgenza al Santa Maria della Misericordia, dove è stato preso in cura. La situazione si è rivelata meno drammatica del previsto, ma il trentenne avrà comunque bisogno di una quarantina di giorni per riprendersi. Il pressunto responsabile sarebbe stato fermato, invece, fermato dai carabinieri. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un coetaneo residente a Sansepolcro.