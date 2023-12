Falso, peculato e truffa, la Procura di Spoleto chiede il processo per l'ex comandante di stazione dei Carabinieri

Chiuse le indagini e chiesto il processo per l'ex comandante della stazione carabinieri di Foligno, di un brigadiere e di un cittadino con l’accusa di falso in atto pubblico, peculato e truffa.

La Procura contesta all'ex comandante della stazione “dodici ipotesi di reato tra cui - scriva in una nota la Procura di Spoleto - la falsificazione del registro dei beni sottoposti a sequestro e la sottrazione di circa 60 grammi di cocaina in sequestro, la falsificazione di una denuncia-querela per il reato di molestie telefoniche finalizzata ad ottenere l'acquisizione di tabulati telefonici relativi all'utenza d'interesse, la falsificazione di alcuni provvedimenti giudiziari emessi dalla Procura di Spoleto, l'ottenimento di denaro da un privato cittadino in cambio di una promessa di aiuto per la restituzione di un ciclomotore in sequestro”. Al comandante è contestato anche il reato di truffa ai danni di uno straniero. Secondo l’accusa avrebbe ricevuto 5.000 mila euro tramite bonifico fingendo si trattasse dell'aiuto ad un bambino in gravi condizione di salute. Ad un pregiudicato albanese avrebbe chiesto duemila euro promettendo la restituzione di un ciclomotore sequestrato.

L'altro militare è accusato di falso in atto pubblico (per le altre contestazioni è stata chiesta l’archiviazione). Secondo l’accusa avrebbe falsificato alcuni atti di indagine per acquisire, per fini esclusivamente privati dell’ex comandante, i tabulati di due donne.

“Il presente comunicato - conclude nella nota la Procura di Spoleto - è dettato nell'interesse pubblico a conoscere gli esiti delle indagini che hanno riguardato appartenenti all'Arma dei Carabinieri e dunque pubblici ufficiali, ma anche per ribadire la piena fiducia della Procura di Spoleto nei confronti dell'Arma dei Carabinieri e dei comandi territoriali con sede a Foligno.