Colleziona 24 condanne lungo una carriera criminale di oltre 30 anni: adesso dovrà scontare tutto

Colleziona condanne nei tribunali di Umbria, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, regione nelle quali ha compiuto una serie di reati, culminati in 24 condanne definitive.

L’ultimo passaggio, quello in Cassazione, ha infatti stabilito che l’imputato, un 69enne perugino, ha percorso una “lunga carriera delinquenziale del condannato, già dichiarato recidivo, intrapresa dai primi anni '70 dello scorso secolo, espressione di una generale propensione a delinquere e di una concezione di vita improntata al crimine” trovando “motivazione a delinquere nel suo stato di disoccupazione e nella necessità di sostentare se stesso e la famiglia”, compiendo “reati contro il patrimonio in un circuito territoriale ben delineato”.

La Cassazione ha confermato tutte e 24 le condanne per “plurimi fatti di furto, rapina, detenzione di armi e munizioni, lesioni personali, sequestro di persona, ricettazione, violazione di domicilio e violenza sessuale, tutti commessi in diverse e numerose frazioni delle regioni Marche, Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna, in un arco temporale compreso tra il 1972 ed il 1999”, rigettando la richiesta di un’unica condanna sotto il vincolo della continuazione, non riconoscendo tale possibilità.