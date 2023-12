Blitz dei carabinieri: allevatore arrestato per caporalato

I carabinieri hanno arrestato il titolare di un allevamento nella zona di Gubbio. L'accusa è sfruttamento del lavoro aggravato dalle violenze e minacce. Secondo quanto ricostruito dagli ispettori del lavoro di Perugia, dai carabinieri e dai mediatori culturali due lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno "lavoravano oltre 12 ore al giorno senza riposo settimanale, per una paga di poco superiore a due euro all’ora oltretutto in precarie condizioni di sicurezza: assenza del Dvr (Documento di Valutazione dei Rischi), mancata nominata del medico competente e del Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione (RSPP), così come inesistenti erano risultati i presidi antincendio e di primo soccorso e la conformità degli impianti elettrici".

Uno dei due, aggiungono i carabinieri, ha dichiarato "di essere stato minacciato e malmenato in alcune occasioni dal suo datore di lavoro".

E non è finita qui: "La condotta di sfruttamento - scrivono ancora i militari - emergeva anche dalla situazione alloggiativa dei due dipendenti. Essi, infatti, vivevano in un prefabbricato messo a disposizione dal datore di lavoro fatiscente e privo dei prescritti requisiti sanitari".

L’imprenditore è stato arrestato per sfruttamento del lavoro aggravato, favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini e occupazione di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno. All'uomo sono state comminate multe per decine di migliaia di euro (21.000 euro per il mancato rispetto delle norme prevenzionistiche e 9.000 euro per violazioni amministrative e maxi sanzioni per il “lavoro nero”).

L'uomo, su indicazione del sostituto procuratore di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.