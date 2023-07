Camion in fiamme sulla Perugia-Ancona: traffico in tilt

Camion in fiamme sulla Perugia-Ancona nella mattinata di martedì 11 luglio. Come spiega una nota di Anas "è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia dallo svincolo di Casacastalda con rientro a Valfabbrica". E ancora: "La chiusura temporanea si rende necessaria per consentire le operazioni di spegnimento di un mezzo pesante in fiamme".

Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale Anas.