Perugia – Pineto, lanciano seggiolini e fumogeni: Daspo per tre tifosi del Grifo

La Questura di Perugia ha emesso dei Daspo per tre tifosi del Grifo che secondo la ricostruzione della polizia hanno lanciato seggiolini e fumogeni durante la partita di calcio Perugia – Pineto.

Il giudice, scrive la Questura, ha convalidato i tre arresti differiti e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti dei tre indagati.

I tre Daspo "vieteranno agli stessi l’accesso alle manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato per un periodo che varia da 5 a 8 anni", scrive la Questura. E ancora: "Nei confronti di tre destinatari dei provvedimenti – appartenenti alla tifoseria perugina - è stata anche applicata la prescrizione dell’obbligo di comparizione presso la Polizia Giudiziaria in occasione degli incontri di calcio disputati in “casa” e in trasferta, dopo l’inizio della partita e prima del termine, per tutta la durata del provvedimento". E non finisce qui: "Ai tre sarà interdetto – a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva – l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio, nonché, in un’area ricompresa in 200 metri di distanza dagli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni".

L’eventuale violazione del divieto "potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro".