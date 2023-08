Auto nuova rubata sotto casa e cannibalizzata: vacanza da incubo per un giovane di Umbertide

Auto nuova rubata, cannibalizzata e abbandonata nella campagna di Carovigno. Vittima del furto e del danno una ragazza di Umbertide e il suo compagno pugliese che avevano deciso di trascorrere una breve vacanza al sud.

“La notte tra il 23 e il 24 agosto mi hanno rubato l’auto da sotto casa, parcheggiata di fronte al cancello, un’Alfa Romeo Giulietta rossa acquistata a gennaio – racconta Alice - Ero andata in Puglia per festeggiare il mio compleanno il 24 agosto, proprio quella mattina non ho trovato più l’auto appena sono uscita da casa, ho fatto subito denuncia ai Carabinieri di Carovigno e il 25 mattina l’hanno ritrovata” vicino una masseria, in aperta campagna a 10 chilometri da dove era stata rubata.

Purtroppo per la giovane, per, dell’auto è rimasta solo la scocca e il motore, tutto il resto è stato smontato. “L’ho dovuta rottamare, più cercare il modo di spostarmi mentre ero in vacanza, di tornare a casa a Umbertide e cercare di capire come fare per andare a lavoro”.