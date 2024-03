Minaccia la compagna e diffonde video privati della coppia, indagato un 37enne

Gli ultimi tre mesi in particolare sarebbero stati un vero e proprio incubo. Conitnue le vessazioni e le aggressioni anche fisiche ai danni della compagna. A fermare l'uomo, 37 anni, secondo quanto ricostruito, non sarebbe bastata la presenza dei figli della coppia. Nei suoi confronti, su richiesta della Procura della Repubblica, il gip di Perugia ha emesso un divieto di avvicinamento. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, indagato per atti persecutori, spesso e volentieri ubriaco, avrebbe ripetutamente minacciato la compagna, tempestandola di messaggi anche una volta che la donna aveva lasciato casa per trasferirsi altrove. Le minacce si erano spostate anche nei confronti dei familiari e in particolare verso il padre della donna, minacciato anche di morte.

Ma la persecuzione non si sarebbe fermata qui. Perché il 37enne avrebbe anche annunciato l'intenzione di diffondere alcuni filmati intimi della coppia tramite social. Circostanza che, ha poi accertato il commissariato di Assisi, si sarebbe verificato realmente, ad insaputa della donna. Che, alla fine, ha denunciato l'ex compagno alla polizia. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire il quadro accusatorio nei confronti dell'indagato che ha permesso alla Procura di richiedere la misura cautelare poi stabilita dal giudice.

L'uomo non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla compagna, dai figli e dai familiari, ma neanche dimorare ad Assisi. È stato rintracciato in Sicilia, dove gli uomini del commissariato di Marsala hanno eseguito il provvedimento. Sentito nell'interrogatorio di garanzia, riferisce la Procura, si è avvalso della facoltà di non rispondere.