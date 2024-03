Agguato in un parcheggio. Giovane aggredito tira fuori un coltello e ferisce il rivale

Una violenta aggressione, con un coltello che è spuntato dalle tasche di un giovane e il ferimento di un ragazzo finito in ospedale, in prognosi riservata dopo un delicato intervento. È stato un pomeriggio di follia quello che si è consumato venerdì a Sansepolcro. Stando a una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Sansepocro, guidati dal comandante Carmine Feola, il movente di quello che è apparso un vero e proprio agguato, potrebbe essere passionale. Si tratterebbe dell'epilogo di una escalation di violenza nei confronti di un ventenne, il quale ha raccontato agli inquirenti di essere finito nel mirino dei tre da alcuni giorni, di essere stato seguito e malmenato per una ragazza.

Nella vicenda sono coinvolti in tutto quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, tutti di origine straniera. Si sono ritrovati nel tardo pomeriggio nella zona del Campaccio, nel piazzale che si affaccia su via Barsanti, poco distante da un impianto sportivo. Tre di loro, residenti a Sansepolcro, hanno aggredito il quarto giovane, residente a Città di Castello. Quest'ultimo, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe estratto un coltello e sferrato un fendente all'addome di uno dei contendenti. Il rivale, un 25enne, è finito a terra in una pozza di sangue.

Sono stati così chiamati i soccorsi e il ferito è stato portato all'ospedale di Arezzo: operato è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane che ha sferrato il colpo nel frattempo ha tentato di liberarsi dell'arma, ma i carabinieri l'hanno recuperata grazie anche all'intervento del personale del comune che ha utilizzato un metal detector.

Nei confronti del ventenne, accusato di lesioni gravissime, non sono scattate misure cautelari. La pm Emanuela Greco ha tenuto conto della versione del giovane che ha raccontato di aver agito per difendersi. Di fronte agli inquirenti ha infatti sostenuto di aver portato con sé l'arma perché nei giorni precedenti, in più occasioni, sarebbe stato accerchiato, minacciato e anche picchiato.

I carabinieri di Sansepolcro stanno indagando per ricostruire quanto emerso fino a oggi: dal movente dell'aggressione, ai precedenti episodi violenti. Appena il ragazzo ferito starà meglio sarà raccolta anche la sua testimonianza.