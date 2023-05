Ponte Pattoli, fermati a bordo di un'auto rubata: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Ponte Pattoli hanno fermato e controllato un’autovettura con a bordo due giovani, un albanese di 20 anni e una di 24 anni, quest'ultima nota alle forze dell'ordine.

I due erano a bordo di un’autovettura risultata rubata a fine aprile a Bastia Umbra e pertanto sono stati dapprima accompagnati in caserma a Ponte Pattoli per l'identificazione e poi denunciati per ricettazione.

L’autovettura è stata sequestrata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.