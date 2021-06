Città Famiglia, lunedì inaugurazione del progetto voluto dal Comune di Perugia con le associazioni familiari

La sede delle attività sarà provvisoriamente in via Sicilia 11, in attesa dell’inaugurazione dell’Hub Familiare a Settembre. Tutti i dettagli nella conferenza stampa del mattino

Si avvierà ufficialmente lunedì 21 Giugno a Perugia il progetto Città Famiglia, che vede coinvolte un gruppo di associazioni che si occupano di tutto ciò che ruota attorno al sistema famiglia assieme al Comune di Perugia.

Il progetto Città Famiglia vede come capofila Acli, poi l’Associazione Famiglie Numerose, l'associazione Respect e il Consultorio La Dimora. Oltre a queste, ce ne sono altre impegnate in altra forma. Tutte si sono impegnate a fornire un contributo fondamentale alla riuscita del progetto.

Famiglie numerose Umbria ha fornito un contributo significativo, in collaborazione con altre associazioni amiche e su impulso del Comune di Perugia. L’amministrazione perugina ha fortemente creduto nel progetto Città Famiglia promosso da ANFN, fin dalla certificazione di Perugia come città Family Friendly in questo percorso, creando le condizioni per la sua realizzazione raccolte da Anfn.

Lunedì 21 Giugno, alle ore 11 ci sarà il momento della presentazione del progetto alla città, con la conferenza stampa alla Sala della Vaccara.

Alle ore 15 ci sarà l'apertura del Family Hub (Via Sicilia 11), lo spazio fisico in cui si svolgeranno la maggior parte delle attività del progetto. In questa occasione verranno presentati i servizi di orientamento e informazione dedicati al mondo della famiglia.

Infine, per celebrare degnamente il grande momento per la città di Perugia non mancherà la festa: alle ore 17 presso il Parco vittime delle Foibe ci saranno Giochi di una volta, fiabe raccontate ai bambini, merenda insieme e tanta musica.