Preparare il giardino o il terrazzo per la bella stagione

Nel momento in cui tornano le belle giornate, bisogna sistemare il nostro spazio verde per poter trascorrere molto tempo in relax all'aperto: dalle piante agli arredi, tutto quello che serve per sistemare il balcone o giardino

Anche se in molte regioni il meteo fa ancora le bizze, non si può negare: la primavera è arrrivata. Le giornate sono più lunghe e quando il sole fa capolno dalle nuvole, la temperatura sale velocemente. Per chi la farotuna di avere un terrazzo o un giardino, è il arrivato il momento di prendersi cura di questo spazio in cui trascorrere ore piacevoli nei mesi caldi.

Dalla cura dei fiori e del terreno alla sistemazione degli arredi, con alcuni accrogimenti il giardino tornerà ad essere il nostro angolo di verde direttamente in casa.

I lavori per preparare il giardino

La prima cosa da fare quando finisce l’inverno è quello di pulire il giardino. Muniti di guanti, forbici e rastrello iniziano ad eliminare foglie secche, erbacce e rami rovinati.

In secondo luogo dobbiamo occuparci della potatura, facendo molta attenzione e informarci sul periodo esatto in cui le piante fioriscono. Se sono già fiorite, ad esempio, è necessario attendere che questo momento finisca completamente: in questo caso possiamo limitarci ad accorciare di pochi centimetri i rami più lunghi.

Terminata la potatura, sarà il momento della semina. Ogni giardino primaverile è ricco di colori e profumi: bisgnerà solo scegliere il tipo di fiore, ortaggio o albero da piantare, cercando di immaginare il risultato finale. Tra le cose da tenere in considerazione c'è sicuramente quanto spazio si ha a disposizione, ma anche quanta luce e ombra ci sono normalmente nel giardino per non far soffrire determinate piante o fiori. Tra le piante e i fiori da scegliere ci sono violette, margherite e tulipani, perfetti per rendere più vivace un’aiuola, mentre i gerani e le petunie si prestano benissimo anche per un vaso.

Il verde del balcone o del terrazzo

Quando non si possiede un giardino ma si ha a disposizione un balcone o un terrazzo, si può comunque creare un bell'angolo di verde in casa: basta scegliere le piante che piacciono di più e in primavera arriva il momento rinvasarle. Si sostituiscono i vasi che hanno “resistito” tutto l’inverno scegliendone altri più grandi. Con un po’ di terriccio ed il giusto nutrimento, piante e fiori cresceranno rigogliosi e regaleranno a ogni terrazzo un tocco unico. Gerani e primule sono i fiori perfetti per un balcone colorato, senza dimenticare gli ortaggi da coltivare in vaso oppure le piantine aromatiche. I mesi della primavera sono il momento giusto per far “trionfare” l’odore inconfondibile e piacevole di menta, timo, origano, rosmarino e basilico.

L’importanza dell’irrigazione

Per mantenere rigoglioso il verde nel giardino o nel terrazzo è indispensabile un’adeguata irrigazione. L’acqua è fondamentale per piante e fiori, quindi occorre pensare al sistema giusto per idratare i terreni senza fatica anche quando non si è casa. Nel caso del giardino, l’irrigazione interrata è perfetta per idratare alla perfezione ogni pianta, tenendo conto della distribuzione di alberi e fiori.

Decorazioni per tutti i gusti

Un giardino o un terrazzo di primavera veramente accoglienti, infine, non possono fare a meno delle decorazioni. Il prato, i vialetti e le aiuole possono essere abbellite con pietre ornamentali, ma anche con luci solari o piccole statue da esterno. Sedie, tavolini, cuscini e sdraio sono l’aggiunta ideale per creare anche un angolo di relax oppure per divertirsi all’aria aperta.

