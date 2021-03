Arredare casa e giardino con i pallet, ecco come

Arredare casa in modo personalizzato è una delle passioni di molti, ma spesso è più facile affidarsi a un megastore di arredamento che però alla fine rende le case sostanzialmente "tutte uguali". Invece esiste un modo per rendere più confortevole la propria abitazione, e se vogliamo anche più originale, personalizzandola con un po' di mobili fai-da-te ma sopratutto low cost.

Ecco allora qualche idea low cost per arredare in modo originale il giardino, salotto e la camera da letto.

Senza dubbio, i pallets utilizzati generlamente nelle fabbriche o nei negozi per spostare bancali o oggetti di grosse dimensioni risultano perfetti e versatili per l’arredamento di casa: i cosiddetti "bancali" si possono trasformare infatti in tavoli, letti, o decorativi porta fiori e librerie.

Una delle utilità di un arredamento con i pallet - oltre al costo praticamente pari a zero - è che le soluzioni che vedono l'impego di bancali sono senza dubbio ludiche e trasformano la stanza in un ambiente fortemente anticonvenzionale.

Anche nell'ambiente terrazzo-giardino, se si predilige uno stile informale, due bancali di pallet decorati possono fare da base per un simpatico divanetto, ovviamente corredato di tavolino.

Arredamento fai da te (a poco prezzo)

Si può reallizare un divano usando un bancale come piattaforma in legno da ricoprire con morbidi cuscini e un materasso rivestito di un tessuto colorato. Le fessure dei bancali risulteranno molto pratiche come spazio per riporre libri, riviste e oggetti.

Con i bancali si possono reallizare anche tavoli e piani da lavoro: la parte laterale può diventare un utile contenitore per barattoli ma anche un supporto per un oruginale giardino verticale per tenere tra le pareti di casa piante grasse e erbe aromatiche.

Inoltre, anche utilizzare la base in pallet per appoggiarvi il materasso può risultare un'idea originale e a prezzo irrisorio. Naturalmente, il bancale può essere precedentemente decorato del colore che si preferisce.