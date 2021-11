Ztl a Perugia, manca solo il via libera del Ministero per 3 nuovi varchi in centro storico

Il 15 agosto del 2019 il pilomat di viale Indipendenza smetteva di funzionare (dei ragazzi ubriachi ci erano saltati sopra). Pochi mesi dopo veniva smontato (anche se un secondo pilomat, inutile, è rimasto in funzione sulla stradina secondaria che costeggia la casa medievale dell’architetto Tarchi).

Nel corso di questo anno e mezzo, i residenti di viale Indipendenza hanno visto turisti parcheggiare per giorni sui posti riservati, albergatori che mandavano i clienti a sostare con il permesso dell’albergo, abusivi direttamente senza permesso, furbetti con la finta residenza in ufficio, ma che alla sera se ne vanno, automobilisti che fingono di non conoscere i segnali stradali, entrando nella zona interdetta: non ho visto il divieto di accesso. Oppure parcheggiando davanti ai garage.

Il Comune di Perugia, con tanto di sopralluogo di sindaco e comandante della Polizia locale, ha deciso un duplice intervento: montare le telecamere ztl all’ingresso della via, quindi con transito e sosta consentita solo a residenti e autorizzati (con due richieste dei cittadini: ztl chiusa h24 e non aperta agli altri residenti del centro storico, ma di altri settori) e spostamento in basso della telecamera che adesso si trova in cima a via del Mercato coperto, all’uscita della galleria Kenenedy (anche in questo caso chiusura h24 per evitare la sosta selvaggia dalle 13, quando la ztl apre e gli abusivi occupano via Campo Battaglia, dove c’è l’area di sosta, ma non regolata da strisce blu o gialle per non rovinare la piazza) e incrementare i controlli. Ogni giorno sono almeno due i passaggi di pattuglie della Polizia locale con ricco carnet di multe annesso.

Da oltre un anno i residenti sono in attesa della nuova ztl per il settore 4. Adesso dall’Area Opere Pubbliche del Comune di Perugia giunge notizia che l’arco con rilevatore fotografico che sostituirà il pilomat è già stato acquistato, insieme ad altri due varchi in centro storico che verranno presto chiusi, ma che per l’installazione occorre attendere alcune approvazione, tra Soprintendenza, Ministero dei Trasporti e anche degli uffici della Motorizzazione. Sulle date, però, ancora nulla di certo.

Certo, dopo oltre 15 mesi di sofferenza i residenti del settore 4 attendono con ansia la nuova ztl, sempre che rispetti criteri che impediscano la sosta selvaggia.