Vigili del fuoco, Stefano Pettinari appende la divisa dopo 31 anni da "apprendista stregone"

Stefano Pettinari, "l'apprendista stregone" che in 31 anni di carriera non si è mai stancato di imparare qualcosa di nuovo, va in pensione. Alla mezzanotte di oggi 31 ottobre, la sua esperienza in servizio come vigile del fuoco si conclude. Dal 2001 al Centro documentazione video, uno dei referenti per la stampa del comando provinciale di Perugia. Formatosi al 27esimo corso allievi vigili permanenti a Montelibretti, è partito da Milano per poi passare a Firenze e Perugia. Con una lunga serie di corsi e specializzazioni alle spalle, nel 2008 diventa capo squadra e riparte proprio da Milano. Nel 2018 diventa capo reparto nella sede centrale di Perugia.

Grande appassionato di fotografia e video riprese, è anche un centauro altrettanto appassionato. In sella alla sua moto ha affrontato non poche traversate che sapevano di impresa. Neanche a dirlo, tutte minuziosamente documentate. "Sono certo che ogni volta che sentirò la nostra sirena, perché si riconosce – commenta - gli occhi diventeranno lucidi e alla mente torneranno i ricordi dei tanti interventi fatti: terremoto Umbria e Marche, Abruzzo, Norcia e le varie micro/macro calamità. Si riaffacceranno così come lo faranno i ricordi di ciascun collega con cui ho condiviso gli anni più belli della mia vita".

"Cosa mi aspetta ora?" si chiede. "Non lo so, ma sicuramente la mia amata moto si starà grattando la testa. Sono certo che nonostante le infinite avventure è pronta a partire di nuovo".