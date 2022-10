Smottamento in via Vico, la protesta di Perugia Social City: "Strada pedonale chiusa da tempo e nessuno interviene"

Via Vico è impraticabile da tempo e nessuno sa di un eventuale intervento per ripristinare la viabilità pedonale. La segnalazione è di Giampiero Tamburi, coordinatore di “Perugia: Social City”.

"Lo sbarramento e, di conseguenza, l’inagibilità di uno dei vialetti che da via Gian Battista Vico (zona Pallotta) porta verso via Leonardo da Vinci, il quale è da molto tempo in quelle precarie condizioni per un evidente e pericolosissimo smottamento del terreno, dovuto a cause che non si conoscono ancora - afferma Tamburi - Anzi, per dirla esatta, portava in quella via perché, a sentire i residenti, è da una infinità di tempo che, attraverso ripetute e non ascoltate telefonate, a chi di dovere, è nello stato di non essere più percorribile, portando parecchio disagio a chi si appresta ad andare a piedi per fare la spesa o per altre loro faccende, in quanto costretti ad allungare notevolmente il tragitto necessario da percorrere".

Una situazione di pericolo e degrado che "va a sommarsi ad un’altra, altrettanto dequalificante, di un verde pubblico lasciato nell’abbandono più totale per una mancata e necessaria manutenzione in una zona del quartiere della Pallotta, seppur periferica, talmente ricca di giardini da fare invidia ai quelli più blasonati del cosi detto centro storico - conclude Tamburi - ma siccome il verde in questione è 'figlio di un dio minore', i cittadini residenti, considerati di seconda categoria, si devono, purtroppo accontentare di ciò che una scarsa politica del verde pubblico, offre benevolmente loro".