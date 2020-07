Università, la Regione Umbria aumenta i fondi: "Altri 6,5 milioni per borse di studio e sostegno agli studenti"

“A sostegno degli studenti e delle attività promosse dalle Università e dalle istituzioni dell'istruzione terziaria accademica, la Regione Umbria mette a disposizione 6,5 milioni di euro di risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti già programmati". Ad annunciarlo Paola Agabiti, assessore a Bilancio, Programmazione fondi comunitari e Istruzione della Regione Umbria: "Nello specifico, con un primo provvedimento abbiamo stanziato 4,5 milioni di euro, provenienti dal Fondo sociale europeo, per potenziare ed estendere le borse di studio; con una seconda delibera abbiamo inoltre destinato ulteriori 2 milioni di euro, provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione, per abbattere gli oneri della tassazione fino a un ISEE di 30 mila euro”.

“Il diritto allo studio - spiega il Rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero - è uno dei diritti fondamentali della persona, sancito dalla Costituzione e incluso nella Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU. È il caposaldo del riconoscimento del merito, condizione necessaria affinché chi vale possa ottenere il giusto riconoscimento delle proprie capacità a prescindere dalle condizioni sociali di provenienza. Necessita però, per trasformarsi in realtà, di azioni concrete che sostengano gli sforzi economici degli studenti e delle loro famiglie. Grazie anche alla collaborazione della Giunta Regionale, l’Università degli Studi di Perugia potrà garantire le migliori condizioni di accesso alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, nella consapevolezza che scegliere il nostro Ateneo per costruire il loro futuro significa innanzi tutto scegliere un’Università di eccellenza che non lascerà mai indietro nessuno”.

E ancora: “La Regione Umbria e l’Università di Perugia, attraverso un costante e proficuo confronto, stanno concretamente sostenendo tutti quegli studenti che rappresentano il presente e il futuro del nostro territorio e delle nostre comunità. Un impegno che, in questa particolare fase di emergenza economico-sociale, assume un valore ancor più strategico” concludono l’assessore Agabiti e il Magnifico Rettore, Oliviero.