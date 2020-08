Umbria, vaccino antinfluenzale gratuito per i bambini fino a 6 anni

Vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni -e per quelli appartenenti alle "categorie a rischio" anche oltre i 7- grazie all'accordo tra la Regione Umbria e la Pediatria di famiglia.

Scatta l'appello del Comune di Perugia: "L’amministrazione comunale ritiene che questo atto di prevenzione, utile sempre, e fortemente raccomandato per i bambini con patologie croniche (asma, diabete, cardiopatie, etc.), sia ancora più importante quest'anno, per vari motivi. In particolare, è importante evitare forme potenzialmente gravi di influenza, legate ad una infezione contemporanea da Sars Cov 2 e virus dell'influenza. D’altro canto, riuscendo a limitare il diffondersi dell'influenza trai più giovani, si dovrebbe contenere tutta l'epidemia anche per i più "grandi", con minori difficoltà di diagnosi differenziale tra covid e influenza. La vaccinazione avverrà in base all'organizzazione dei Pediatri, ai quali le famiglie devono rivolgersi, potendo poi essere effettuata la seduta vaccinale negli ambulatori o all'interno dei distretti".

E ancora: "La vaccinazione è comunque su base volontaria, consigliata a tutti, bambini e non. Per coloro che non rientrano nella gratuità è possibile comunque rivolgersi al distretto sanitario competente", conclude il Comune.