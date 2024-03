Umbria, procreazione medicalmente assistita in Ospedale a Perugia: innalzata l'età della donna

“Il Decreto del Primo Ministro del Consiglio stabilisce come condizioni di erogabilità il limite dei 46 anni della donna e dei 6 cicli. Entro il primo di aprile queste disposizioni verranno attuate anche nella nostra Regione”: lo ha ribadito in consiglio regionale l'assessore Luca Coletto rispondendo all'interrogazione vice-presidente Simona Meloni (Pd) per “conoscere i tempi entro i quali anche nella nostra regione verranno innalzati i limiti di età per l’accesso alla Procreazione medicalmente". Al momento, come riferito dalla Meloni, la nostra regione è però ancora in vigore il limite di 42 anni per la somministrazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo garantite dal servizio sanitario, il limite più basso di tutto il Paese. Già ad ottobre 2021 l’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità una proposta di risoluzione con la quale si impegnava la Giunta ad elevare il limite di età attualmente previsto per la somministrazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo garantite dal servizio sanitario, ad implementare e potenziare i servizi e le strutture del Centro di procreazione medicalmente assistita dell’Azienda ospedaliera di Perugia – Ospedale di Pantalla.