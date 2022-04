La fortuna bacia l'Umbria: gratta e vince 300mila euro

La tabaccheria “500” di Narni ha colpito ancora. Dopo la vincita di ben cinquecentomila euro da parte di un’anonima, avvenuta un anno e mezzo fa, un nuovo biglietto fortunato è stato “grattato” nella stessa tabaccheria di Ponte Aia. Stavolta a vincere è stato un uomo, del quale non si conoscono le generalità.

Il fortunato è entrato un paio di settimane fa all’interno della tabaccheria ed ha acquistato un biglietto di “Turista per 10 anni”, lo ha grattato e non senza meraviglia e stupore si è accorto di aver fatto “bingo”.

A ricordare l’episodio è Matteo Veschitelli, titolare della tabaccheria. “Era una mattina presto di un paio di settimane fa. È entrato questo signore che ha acquistato un biglietto di ‘Turista per 10 anni’, lo ha grattato e si è accorto di avere vinto 50.000mila euro subito, 2.000 euro al mese per dieci anni e 10.000 euro di bonus finale alla fine dei dieci anni. Oggi quel signore è tornato a trovarmi mostrandomi la foto del biglietto vincente. Sono felice per lui e per gli altri clienti che vincono spesso delle somme interessanti presso la nostra tabaccheria”.