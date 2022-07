L'Umbria dei vip, Alessandro Regis: "Una regione magica"

Alessandro Regis, già volto delle Iene e opinionista del nuovo programma “Italiani Fantastici” targato Rai2 ora in onda, sarà nella giuria del concorso “Una ragazza per il cinema Umbria”. Il concorso è previsto il 9 e il 10 luglio al castello di Montignano. Dove Regis ha già ricoperto il ruolo di giurato nella precedente edizione dell’evento, ma è stato anche protagonista di una candid camera per “Scemi da un matrimonio” che si è svolta proprio al castello umbro, ai danni di una coppia di ignari sposini. Insomma, un legame con l’Umbria che si rinnova per Regis e che continua a rafforzare quel feeling che c’è tra il cuore verde dell’Umbria e i personaggi dello spettacolo e del cinema.

“È piacere tornare ancora una volta in Umbria e poter trascorrere del tempo in una location come il castello di Montignano. Uno dei tanti esempi di quello che questo territorio può offrire ai suoi ospiti” commenta Alessandro Regis, pronto per fare le valigie e vestire gli abiti del giudice: “Sarà una serata magica”.