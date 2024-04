Umbra Acque, sciopero generale dei lavoratori l'11 aprile, possibili disservizi a Perugia

Umbra Acque ha comunicato alla clientela del Servizio Idrico Integrato che a seguito dello sciopero generale indetto dalle OO.SS. FILCTEM CGIL e UILTEC UIL per le ultime 4 ore dei turni lavorativi di giovedì 11 aprile p.v., nell’ambito delle prerogative di legge e di CCNL, saranno possibili disservizi in particolare sui seguenti canali di contatto: Call Center Commerciale Sportello di Santa Lucia e Sportelli digitali.Tutti i servizi commerciali e le relative informazioni resteranno comunque garantiti attraverso i seguenti canali: sito www.umbraacque.com, App My Umbra Acque. Rimane attivo, 24 ore su 24, il servizio segnalazione GUASTI al numero verde 800.250.445 oltre i conseguenti servizi emergenziali.