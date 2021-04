Umbra Acque, rubinetti chiusi per una giornata a Perugia: calendario e mappa dei lavori

Rubinetti chiusi per quasi un giorno intero a Perugia per i lavori di manutenzione sulla rete idrica di distribuzione programmati da Umbra Acque per lunedì 12 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

LA MAPPA - In quel giorno e in quella fascia oraria verrà così sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia:

via Niccolò Macchiavelli;

via Giuseppe Lombardo Radice;

via Tommaso D’Aquino dal civico 2 al civico 22;

via Antonio Labriola;

via Tommaso Campanella.

Umbra Acque ricorda poi che "al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445".