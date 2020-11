Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Ancora lavori Umbra Acque a Perugia. Come spiega una nota dell'azienda, "a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, dalle ore 24:00 di martedì 1 dicembre alle ore 6:00 di mercoledì 2 dicembre verrà interrotto il servizio a Ponte San Giovanni nell’ultimo tratto di Strada di Montevile incrocio con Via Pitagora".

"Si ricorda inoltre - prosegue Umbra Acque - che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".