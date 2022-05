Ucraina, l'Anci Prociv risponde all'appello del sindaco di Odessa: via alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dalla guerra

E' online solo da un paio di giorni ma già in tanti stanno rispondendo all'appello di Anci Umbria ProCiv, l'associazione dei Comuni umbri per la protezione civile, che ha attivato una campagna fundraising in risposta alla richiesta di aiuto lanciata dal sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov. L'obiettivo primario è quello di raccogliere 5mila euro ma se la cifra supera quella richiesta il sostegno alla popolazione ucraina sarà più forte.

In questa drammatica emergenza umanitaria, l’associazione dei comuni umbri c’è e vuole rispondere attivamente all'appello del sindaco di Odessa che diverse settimane fa ha chiesto aiuto per la sua cittadinanza. Anci Umbria ProCiv, che da anni si occupa di protezione civile in Umbria, non poteva rimanere inerme di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina. Perciò ha deciso di attivarsi facendosi promotrice di una raccolta fondi che ha come obiettivo aiutare la popolazione ucraina della regione di Odessa.

Sono stati già attivati alcuni canali con l'amministrazione locale ucraina che si occupa della distribuzione dei beni di prima necessità direttamente alla popolazione colpita della regione di Odessa. Attraverso questa campagna di fundraising, sarà possibile donare un contributo a "Odessa anti-crisis humanitarian center"