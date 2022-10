Perugia-Fiumicino con Ita Airways e Itabus, per essere collegati al resto del mondo con un unico biglietto

Da Perugia a Fiumicino in bus e con il biglietto aereo già in tasca. Viaggiare da Perugia e Pescara verso le destinazioni del network di ITA Airways con un biglietto unico e integrato sarà possibile dal 1° dicembre 2022, grazie al nuovo servizio offerto dalla Compagnia di bandiera e Itabus, da oggi in vendita su tutti i canali di vendita di ITA Airways, call center, agenzie di viaggio e sito ita-airways.com.

Il nuovo servizio integrato ITA Airways e Itabus sarà operativo con autobus unicamente dedicati a questa partnership, su due tratte giornaliere, in partenza dai Bus Terminal di Perugia PXB (Piazza Partigiani) e Pescara PXC (Corso Vittorio Emanuele II) in connessione con l’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove sarà possibile imbarcarsi verso i voli dell’intero operativo della Compagnia in partenza dalla Capitale:

Per usufruire del servizio, basterà effettuare il web check-in sul sito ufficiale di ITA Airways e successivamente presentarsi al bus Terminal con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza. I pullman di Itabus sono veicoli di ultima generazione e ad emissioni ridotte, dotati di tutti i comfort necessari, toilette di bordo e connessione Wi-Fi gratuita. In circa tre ore di viaggio, sarà possibile raggiungere Roma Fiumicino in totale comfort, tranquillità e sicurezza.

All’arrivo presso lo scalo di Roma Fiumicino, si potrà raggiungere il gate dopo aver consegnato i propri bagagli presso i banchi check-in del Terminal oppure, in caso di bagaglio a mano, si potranno raggiungere direttamente i controlli di sicurezza.

Allo stesso modo, se si dovranno raggiungere le destinazioni di Perugia e Pescara, si potranno ritirare i propri bagagli e poi raggiungere il pick-up point (AdR Polo Bus’ – Livello Arrivi T3 – Stalli 5-11), dove sarà presente un Itabus pronto a partire.