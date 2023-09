Trasimeno Racer Meeting, auto e motoscafi d’epoca sulle rive e nelle acque del lago

Si svolgerà sabato 2 settembre la terza edizione del “Magione Elegance Classic” concorso di eleganza per auto storiche che saranno valutate da una giuria di non esperti applicando il parametro del “A me mi piace…” Il concentramento dei veicoli in concorso si terrà all’Autodromo dell’Umbria, per poi attraversare le località lacustri di Magione, Passignano, Castiglione del Lago, Tuoro e di nuovo Passignano. E proprio nella darsena di Passignano che il concorso di eleganza troverà il suo momento più importante ed originale grazie all’iniziativa del Club Velico Trasimeno che parallelamente ha indetto una prestigiosa manifestazione incentrata sull’esposizione ed esibizione di motoscafi d’epoca entrobordo corsa. Dalla fusione delle due iniziative avrà quindi origine il primo “Trasimeno Racer Meeting” innovativa manifestazione motoristica che vedrà confrontarsi in una originale sfida di eleganza le auto d’epoca e gli scafi vintage Racer. E proprio in tema di motonautica ricordiamo anche che negli anni 50 sulle acque del Lago Trasimeno si allenava Annibale Spagnoli (Lino) che con l’entrobordo Celli motorizzato Maserati 6400 cc. vinse nel 1959 il titolo mondiale della categoria 800 kg. e che sarà ricordato dalla famiglia con il primo “Memorial Annibale Spagnoli”. Infine non va dimenticato che negli anni 70/80 il “Water Sky Trasimeno” con Fabrizia Renzini e Fabrizio Granalli fu il club più importante e prolifico di vittorie dello di sci nautico italiano. Con questi presupposti sportivi il “Trasimeno racer Meeting” costituirà un grande evento che supportato, dai Comuni di Passignano e Castiglione del Lago, dalle aziende Autocentri Giustozzi, Cancellotti, Exotic Cars, dal Club Velico Trasimeno, dalla Federazione Motonautica Italiana, dall’Automobile Club Perugia e da ACI Storico, che nella terza edizione del “Magione Elegance Classic” ospiterà un nutrito numero di Porsche che in occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario del marchio, troveranno un autonomo spazio tra le Classic Car e le GT presenti all’evento.