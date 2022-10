INVIATO CITTADINO Transenne eterne in via della Torricella

Transenne eterne in via della Torricella. Quando il pericolo è un optional. Forse che sì, forse che no.

Ci si chiede se l’aver posizionato un paio di transenne, alla base dell’antica torricella (che dà nome alla strada) basti a garantire la sicurezza dei passanti. E a liberare la coscienza. Almeno così accade in molti luoghi della città: transennati, spesso inutilmente. Ma senza che il Comune si preoccupi di rimuovere, o far rimuovere, la situazione di pericolo che ne ha determinata la causa.

Perché le cose sono due e tertium non datur. Per dire che, se – in via della Torricella – il pericolo di caduta di frammenti di sassi e mattoni è reale, allora le transenne hanno senso e debbono stare al proprio posto. Vediamo invece, anche dalla foto in pagina, che sono state scansate e appoggiate al muro in adiacenza al cinema multisala Post Mod.

Se, viceversa, le motivazioni del pericolo sono state rimosse e tutto è messo in sicurezza (circostanza che non risulta), è giunto il momento di togliere di mezzo quelle transenne che portano la targhetta del Comune di Perugia. Perché belle a vedersi non sono. Né utili. A quanto pare.