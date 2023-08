Torcolo e stelle per la notte di San Lorenzo

Ai perugini piace il torcolo e non basta mangiarlo per San Costanzo (29 gennaio), anche per in occasione della festa dell'altro patrono Lorenzo si può degustare un torcolo.

Oltre al torcolo della tradizione di San Costanzo, infatti, la pasticceria Santino "da tanti anni, porta nelle tavole umbre un torcolo dedicato a San Lorenzo, che si celebra il 10 agosto nella famosa notte delle stelle cadenti. Questo santo infatti, insieme a San Costanzo e a Sant'Ercolano, è uno dei patroni della città di Perugia" si legge in un post della pasticceria.

Il torcolo di San Lorenzo, potrebbe far storcere il naso ai tradizionalisti, ma sicuramente da assaggiare nei punti vendita di Santino.