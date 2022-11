Todi, i geometri guidano gli studenti alla scoperta delle aziende locali

È partito giovedì 3 novembre dalla Elcom System di Pantalla il tour degli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Cocchi-Aosta’ di Todi alla scoperta delle principali realtà economiche del territorio.



L’iniziativa dal titolo ‘Studente in azienda’ è un segmento del più ampio progetto ‘Guardando lontano’ pensato dal dirigente scolastico dell’istituto Enrico Pasero, e reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione. Un’esperienza, questa alla Elcom System, a cui ha voluto collaborare attivamente anche il Collegio dei geometri della provincia di Perugia e l’Associazione geometri Media Valle del Tevere.



La prima tappa, che si è svolta in due giorni per dare a più studenti la possibilità di partecipare, ha permesso ai ragazzi di conoscere la storia dell’azienda, i prodotti che vi vengono realizzati e i vari processi produttivi. Alla visita guidata, a cui ha fatto da Cicerone il titolare della Elcom System Giammario Granieri, era presente anche il geometra Giampiero Grossi in rappresentanza del Collegio di Perugia e dell’Associazione Media Valle del Tevere.



“Da anni collaboriamo con le scuole – ha ricordato Grossi –, mettendo loro a disposizione dei professionisti in grado di ampliare il bagaglio culturale degli studenti. In questo caso, ad esempio, l’azienda produce pannelli isolanti: non solo quindi un tema legato alle costruzioni e all’edilizia, ma anche all’ambiente e al risparmio energetico, materie queste di cui i geometri si occupano ormai quotidianamente. Abbiamo perciò approfondito questi temi a cui i giovani sono particolarmente interessati”.



“La figura del geometra – sono le parole che ha fatto giungere il presidente del Collegio perugino Enzo Tonzani – svolge un ruolo centrale nella società moderna. Le sue competenze spaziano in numerosissimi ambiti di sempre maggiore attualità e su cui si è sempre più sensibili: dalla sostenibilità ambientale alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con questi incontri vogliamo anche indicare ai ragazzi un percorso scolastico, il CAT (Costruzioni Ambiente Territorio), e un futuro lavorativo che vadano incontro ai loro interessi: quella del geometra è una professione di estrema utilità per la società e di cui, per questo motivo, c’è oggi enorme bisogno e ce ne sarà ancor di più negli anni a venire”.



Dopo questa prima esperienza, tra le altre tappe, il tour proseguirà con la visita alla stessa sede dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere, all’interno dell’Istituto tecnico ‘Einaudi’ di Todi.



“La scuola – ha commentato il dirigente scolastico Pasero – si apre al territorio, alle aziende, agli enti locali e alle opportunità culturali che la città offre. Ora più che mai, si pone inoltre l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi nuove e più attuali competenze: dal sapere al saper fare, per aiutare i giovani a crescere in modo consapevole, maturando spirito critico e promuovendo capacità organizzative e relazionali. Orientare significa guidare i ragazzi alla scoperta di sé, affiancandoli nella scelta delle scuole future in modo serio e competente, per far sì che ognuno a partire dalle proprie attitudini, progetti il proprio futuro in modo sereno e consapevole”.